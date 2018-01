Paulistas jogam pela 3ª fase da Série C A terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série C começa nesta quarta-feira com 12 jogos. O destaque fica por conta dos quatro paulistas que ainda lutam pelo título e pelo acesso à Série B de 2004. Santo André e Botafogo se enfrentam às 20h30 no ABC Paulista. Os dois times montaram equipes fortes na expectativa de obter a classificação e os donos da casa contam com a presença do técnico Luís Carlos Martins no banco de reservas, conhecido por conquistar vários acessos de divisão. Em Bragança Paulista, o Bragantino vem mostrando sinais de melhora. Depois de viver seu melhor momento no início da década de 90, o time afundou em dívidas e agora vem crescendo na competição. O jogo contra o Rio Branco, de Andradas-MG, começa às 20 horas, em virtude da transmissão ao vivo da Rede Vida de Televisão. O quarto paulista em campo será o Ituano. Depois de provar na justiça que não utilizou jogador irregular na primeira fase, o time de Itu recebe o União Bandeirante-PR. Desta fase participam 28 clubes, divididos em 14 grupos de dois times e que se enfrentam em jogos de ida e volta. Caso haja empate em pontos, a definição será pelo saldo de gols. Se permanecer a igualdade, o gol fora de casa tem valor dobrado. Comercial-MS e Confiança-SE fazem jogo de volta ainda válido pela segunda rodada. Como venceu o primeiro por 3 a 1, os sergipanos se garantem na competição até mesmo com uma derrota por um gol de diferença. Americano-RJ e Goytacaz-RJ ainda brigam na justiça para saber quem enfrenta o Tupi-MG. O segundo jogo entre ambos foi interrompido aos 16 minutos do segundo tempo em virtude de um ?cai-cai? promovido pelos jogadores do Goytacaz. O STJD ainda vai julgar o processo, mas não confirmou a data do processo. Confira os jogos da rodada: Grupo 40 - 20h30 - Comercial-MS x Confiança-SE Grupo 57 - 16h - Tuna Luso-PA x Rio Branco-AC Grupo 58 - 20h30 - Imperatriz-MA x Viana-MA Grupo 59 - 20h30 - Guarany-CE x Itapipoca-CE Grupo 60 - 20h30 - ASA-AL x Campinense-PB Grupo 61 - 20h30 - Sergipe-SE x Botafogo-PB Grupo 63 - 20h30 - Palmas-TO x Serc-MS Grupo 64 - 20h30 - CFZ-DF x Ituiutaba-MG Grupo 65 - 20h - Bragantino-SP x Rio Branco-MG Grupo 67 - 16h - Olaria-RJ x Cabofriense-RJ Grupo 68 - 20h30 - Santo André-SP x Botafogo-SP Grupo 69 - 20h30 - Ituano-SP x União Bandeirante-PR Grupo 70 - 16h - RS-RS x Pelotas-RS