Paulistas jogam pelo acesso à Série B Assim como aconteceu na Série B com Palmeiras e Botafogo, o Campeonato Brasileiro da Série C poderá ser definido com uma rodada de antecedência. Para isso, basta os paulistas Santo André e Ituano vencerem os paraibanos Botafogo-PB e Campinense, respectivamente, nesta quarta-feira à noite, a partir das 20 horas, pelo quadrangular final. Se os paulistas vencerem vão chegar aos 10 pontos e deixar a última rodada apenas para cumprimento da tabela. Os dois jogos finais estão marcados para a Paraíba: Campinense x Santo André, em Campina Grande, e Botafogo x Ituano, em João Pessoa. No estádio Bruno José Daniel, no ABC, o Santo André, com o time completo, recebe o Botafogo, que terá seis desfalques. Cenário apropriado, para o clube paulista derrotar o lanterna, com apenas três pontos. O técnico andreense Luís Carlos Martins promete colocar o time no ataque. Ele decidiu escalar três atacantes: Tita, Marcos Denner e Daniel. Na outra partida da noite, o Ituano enfrenta o Campinense, no estádio Novelli Júnior, em Itu, com transmissão ao vivo para todo Brasil pela Rede Vida. O clube do interior paulista está na segunda posição, com sete pontos, contra seis do time paraibano, terceiro colocado. Para esse confronto, o técnico Ruy Scarpino terá a volta do volante Ricardo Lopes, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo. Com isso, Johnny volta ao banco. Enquanto isso, o atacante Marquinhos e o zagueiro Kléber estão suspensos pelo Campinense. Nas vagas, entram Beto e Lúcio Surubim, respectivamente.