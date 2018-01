Paulistas não vão bem na Série B Os times paulistas do interior não foram bem na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B realizada nesta terça-feira à noite. O Paulista perdeu para o Ceará, por 2 a 1, em Fortaleza, enquanto o Mogi Mirim foi derrotado pelo Náutico, por 3 a 0, no Estádio dos Aflitos, no Recife. Já o União São João venceu a Anapolina, por 4 a 2, em Anápolis, mas ainda continua na lanterna e com um pé na Série C em 2004. Com o Presidente Vargas lotado, com 18.861 pagantes, o Ceará mostrou disposição para vencer o Paulista. O time da casa saiu na frente aos 16 minutos, com Marco Antônio dividindo de cabeça com Julinho. No começo do segundo tempo, Izaías empatou para o Paulista, aos três minutos, mas aos cinco o artilheiro Sérgio Alves colocou os cearenses na frente. O jogo foi muito disputado até o final, com o Ceará preservando o resultado. Os times, agora, têm 29 pontos, com o Ceará em nono e o Paulista em décimo. Na luta para fugir do rebaixamento, o Mogi Mirim não conteve o bom futebol do Náutico. Jorge Henrique abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Kuki completou aos 23, de pênalti, e aos 28 minutos: 3 a 0. O time pernambucano soma 26 pontos, em 11º lugar. O Mogi Mirim continua com 22 pontos, em vigésimo. O União São João virou para cima da Anapolina. Cláudio abriu o placar aos 17 minutos para o time da casa, mas Diguinho empatou aos 23. Rogerinho, de pênalti, aos 30 minutos, fez 2 a 1, no primeiro tempo. Na etapa final aconteceu a virada paulista com Diguinho aos 23, João Paulo aos 27 e Cléberson aos 33 minutos. O União ainda perdeu um pênalti com Juliano. O time paulista ainda é o lanterna, com apenas 15 pontos. A Anapolina continua com 23 pontos, em 18º lugar. Outros jogos - O Remo praticamente garantiu sua vaga na segunda fase, ao vencer o Londrina, por 3 a 1, no norte do Paraná. O time paraense chegou aos 35 pontos, mantendo a terceira posição, com gols de Valdomiro, de pênalti, aos 8 minutos do primeiro tempo, Gian aos 5 e Valdomiro aos 24 minutos do segundo. O gol do time da casa foi marcado por Jamur aos 37 minutos da etapa inicial. Os paranaenses continuam com 25 pontos, em 16º lugar, fora da luta por uma vaga. No Recife, o Sport voltou a decepcionar sua torcida ao empatar, por 1 a 1, com o América-MG, que saiu na frente com Reinaldo aos 35 minutos do primeiro tempo. Nildo perdeu um pênalti para os pernambucanos ainda no primeiro tempo. Vágner Mancini empatou aos 17 minutos da etapa final. O Sport é sexto, com 30 pontos. O América é 21º, com 22. A maior goleada da rodada foi do Avaí que fez 5 a 2 sobre o Vila Nova, em Florianópolis. O time catarinense é sétimo, com 29 pontos. O Vila é 19º com 23. O Caxias continua ameaçado, com 20 pontos, depois de perder para o Joinville, por 3 a 1. O time de Santa Catarina tem 26 pontos, em 15º lugar. Em Natal, América-RN (26) e São Raimundo (23) ficaram no 1 a 1.