Paulistas perdem o rumo no Brasileiro São Paulo, 09 (AE) - Os paulistas perderam o rumo. O Campeonato Brasileiro de 2003 caminha para um fim triste para o futebol do Estado. Desde 1993, alguma equipe de São Paulo tem participado da decisão. No ano passado, por exemplo, os finalistas foram Santos e Corinthians. Desta vez, tudo indica que ninguém ameaçará o Cruzeiro, nem mesmo o Santos, que está quase jogando a toalha. Leia mais no O Estado de S. Paulo