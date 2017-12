Paulistas podem antecipar acesso à Série B Faltando apenas duas rodadas para o término do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C, o título está nas mãos de dois clubes paulistas. Santo André e Ituano, líderes com sete pontos, podem antecipar o acesso para a Série B na rodada de quarta-feira, quando enfrentam em casa, respectivamente, Botafogo e Campinense, ambos da Paraíba. "Este é nosso objetivo, porque não é fácil jogar lá na Paraíba, com muita pressão da torcida e forte calor", afirma Oliveira Junior, agente de jogadores e que administra o futebol do Ituano há três anos com muito sucesso. O mesmo pensamento têm o presidente do Santo André, Jairo Livolis: "Não se pode deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. O quanto mais cedo subirmos é melhor", confirma. A missão, agora, está nas costas dos técnicos. O experiente Luis Carlos Martins, do time do ABC, acha que a disposição dos jogadores será primordial para a vitória. "Temos que manter a mesma pegada e aproveitar bem os contra-ataques", receita. A situação dos paraibanos é mais difícil. O Campinense soma seis pontos, em terceiro lugar, e o Botafogo, três pontos. O time que somar mais pontos será o campeão, subindo à Série B junto com o vice-campeão. No momento, o Santo André lidera a competição pelo saldo de gols - dois contra um do Ituano. Se vencerem seus jogos, os paulistas vão garantir suas vagas independente dos resultados da última rodada, que será disputada na Paraíba: Botafogo x Ituano e Campinense x Santo André.