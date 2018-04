Paulistas prontos para a Copa SP Os times grandes paulistas já estão prontos para a estréia na Copa São Paulo de Juniores 2002 neste fim de semana. O São Paulo, vice-campeão da última edição, realizou o último treino no Centro de Treinamento da Barra Funda hoje e, em seguida, seguiu para São José dos Campos, onde disputa a primeira fase. A primeira partida da equipe, comandada pelo ex-goleiro Zetti, será no domingo contra o Rio Negro-AM, na chave que também terá América-RJ e Joseense. Outro que ficará longe de casa é o Santos. O time da Vila Belmiro vai jogar em São Roque e para conhecer melhor o local das partidas, o elenco viaja amanhã para o interior paulista. A base, segundo o técnico Sérgio Farias, será a mesma que disputou a Taça Belo Horizonte e o Campeonato Paulista Sub-20 no ano passado. A equipe santista estréia contra o Bahia, domingo, em chave composta também por América-RN e Paulistano. Farias diz que contou com uma ajuda dos rivais do time baiano. "Será importante analisarmos com o grupo as informações passadas pelo Vitória para conhecermos melhor a postura do Bahia em campo", disse o técnico. A competição terá a presença de 64 times, divididos em 16 grupos, com sedes em diferentes cidades do Estado de São Paulo. O Corinthians, que disputará a primeira fase em Santo André, será a atração da rodada de abertura do torneio, sábado, quando enfrentará o Bangu. No grupo do Alvinegro, comandado pelo técnico Paulão, estão o São Gonçalo-RN e o Santo André. O Palmeiras, do técnico Sérgio Gobetti, que mandará seus jogos no Estádio Palestra Itália, estréia contra o Serrano, da Paraíba, domingo. Os outros integrantes da chave são Corinthians-AL e Figueirense. O clube também inscreveu seu time B, que disputará suas partidas da primeira fase em Taubaté. O primeiro jogo da equipe será contra o Fluminense no domingo e o grupo também terá a presença de Taubaté e CFA-RO. Maioria - Apesar da presença de clubes de todo o Brasil, os times paulistas são maioria na Copa. Além de Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, o Estado terá as seguintes equipes: Ponte Preta, Guarani, São Caetano, Portuguesa, Joseense, Jundiaí, Osasco, Paulistano (São Roque), União Barbarense, Ecus (Suzano), Santo André, Serra Negra, Barueri, União São João, Pinhalense, Sorocaba, Guarujá, Radium (Mococa), Bragantino, Capivariano, Juventus e Sãocarlense.