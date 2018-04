Paulistas saem na frente dos cariocas Já que o principal atrativo e razão de existir do Torneio Rio-São Paulo é a rivalidade, torna-se importante destacar uma curiosidade da primeira rodada: a invencibilidade paulista diante dos cariocas. Nos cinco jogos que tiveram o confronto entre representantes dos dois Estados, foram três vitórias de clubes de São Paulo e dois empates. O Santos passou pelo América-RJ por 3 a 0, na Vila Belmiro. Em Campinas, o Guarani bateu o Bangu por 1 a 0. Já o Palmeiras, depois de estar duas vezes atrás do marcador, venceu o Flamengo por 3 a 2, no Palestra Itália. Fluminense e Corinthians ficaram no 1 a 1, no Maracanã, enquanto a Ponte Preta foi a São Januário e arrancou um empate por 3 a 3 com o Vasco. A única derrota paulista foi a do São Caetano. No entanto, o time de Jair Picerni caiu diante de outro paulista, a Portuguesa, por 2 a 0, no Canindé. O São Paulo, por sua vez, passou todo o domingo se queixando da arbitragem de Anselmo da Costa. Os erros foram considerados fatais no empate por 3 a 3 com o Etti Jundiaí, sábado à tarde, no interior. O Tricolor terminou a partida com oito jogadores em campo.