Paulistas são favoritos na Copa São Paulo Os três grandes clubes de São Paulo - Corinthians, Palmeiras e São Paulo - estarão em campo nesta quarta-feira na condição de favoritos dentro da segunda rodada da Copa São Paulo de Juniores. A vitória passa a ser mesmo uma necessidade, uma vez que somente o primeiro colocado de cada grupo vai continuar na segunda fase e manter o sonho de buscar o título. A tarde será do futebol da categoria, com 34 jogos válidos pelos 17 grupos. O Corinthians vai enfrentar o frágil Angra dos Reis, às 16 horas, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, pelo Grupo S. Depois do sufoco vivido para virar em cima do Figueirense, por 2 a 1, com gols em cima da hora, o técnico Adaílton Ladeira deve abandonar o esquema 3-5-1 para atuar com dois atacantes. Seu principal desfalque será a grande promessa do clube: Abuda. Ele sofreu uma fratura no pé direito, perto do dedão, e está fora da competição. A lesão só foi constatada na sua apresentação, segunda-feira, quando então ele teve seu pé mobilizado. Sua ausência abre espaço para a entrada de Bobô ou Jô, que começaram o último jogo no banco de reservas. "Estes meninos não estavam no mesmo ritmo dos demais, por isso ficaram no banco. Mas podem começar contra o Angra", admitiu Ladeira, que exige a mesma garra de seus meninos. "Eles têm que aprender que no Corinthians é sempre preciso acreditar no impossível e lutar até o final do jogo". Outro desfalque será o zagueiro Alemão, que cumpre suspensão por ter sido expulso. Na preliminar, o Paulista pega o Figueirense tentando a sua segunda vitória na competição. Estes dois jogos serão transmitidos pela ESPN Brasil. Nova goleada? - O São Paulo deve ter como principal novidade para o jogo contra o desconhecido Fluminense, do Piauí, o atacante Diego Tardelli, que apenas assistiu a goleada sobre o Criciúma, por 5 a 0, na rodada inaugural. A sua escalação só depende do técnico Vizolli, que não deve se dar ao luxo de deixar uma das revelações do time profissional de fora deste jogo que começará às 16 horas e será realizado em Suzano. O confronto vale a liderança do Grupo N, porque o time piauiense venceu o Ecus, por 1 a 0, na sua estréia. Na preliminar, às 14 horas, se enfrentam Ecus e Criciúma, que jogam suas últimas esperanças. Quem perder já estará fora da briga pela única vaga do grupo. Estes dois jogos serão mostrados ao vivo pela BandSports. Duelo de líderes - O Palmeiras também praticamente define sua vaga no confronto com o outro líder do Grupo D, em São Carlos, a Desportiva do Espírito Santo, às 16 horas. Eles venceram nas suas estréias. O time paulista venceu bem ao Barra, do Mato Grosso, por 3 a 0, enquanto o time capixaba superou o Sãocarlense, representante da casa, por 2 a 0. O técnico Wilson Coimbra terá seu time titular em mãos e só espera a mesma aplicação demonstrada na primeira rodada. "Estamos bem preparados, mas a competição é muito equilibrada e ninguém vence na véspera", disse. Na preliminar, o confronto dos lanternas: Sãocarlense X Barra. Expectativa de muitos gols - A expectativa é que a segunda rodada seja marcada por muitos gols, mais do que os 135 marcados na primeira rodada que registrou dez goleadas e oito empates, com apenas um zero a zero, entre Cruzeiro e Juventus. Os primeiros classificados também podem sair nesta rodada. Quatro jogos serão realizados quinta-feira. A rodada - Eis os jogos desta quarta-feira: Grupo C - Paulínia 14 hs - Primavera-SP x São Caetano-SP 16 hs - Santa Inês-MA x Paraná Clube-PR Grupo D - São Carlos 14 hs - Sãocarlense-SP x Barra do Garças-MT 16 hs - Desportiva-ES x Palmeiras-SP Grupo E - Serra Negra 14 hs - Serra Negra-SP x Náutico-PE 16 hs - Confiança-SE x Guarani-SP Grupo G - Leme 14 hs - Lemense-SP x XV de Piracicaba-SP 16 hs - Vitória-BA x Coritiba-PR Grupo H - Limeira 14 hs - Independente x América-MG 16 hs - Estudante-PB x Grêmio-RS Grupo I - Mococa 14 hs - Radium-SP x CFA/Rio Claro-SP 16 hs - Atlético-MG x Portuguesa-SP Grupo J - Ribeirão Preto 14 hs - Unit-MG x Cuiabá-MS 16 hs - Botafogo-SP x Comercial-SP Grupo K - Osasco 14 hs - ECO Osasco-SP x Juventus-SP 16 hs - Cefama-MA x Cruzeiro-MG Grupo L - Americana 14 hs - Rio Branco-SP x Brasiliense-SP 16 hs - Palmas-TO x Ponte Preta-SP Grupo M - Taboão da Serra 14 hs - Taboão x Atlético-PR 16 hs - Cachoeiro-ES x Fluminense-RJ Grupo N - Suzano 14 hs - ECUS Suzano x Criciúma-SC 16 hs - Fluminense-PI x São Paulo-SP Grupo O - Santo André 14 hs - Santo André-SP x Atlético Sorocaba-SP 16 hs - Corinthians-AL x Internacional-RS Grupo P - São Vicente 14 hs - São Vicente-SP x Internacional de Limeira-SP 16 hs - Avaí-SC x Botafogo-RJ Grupo Q - São Paulo 14 hs - Força-SP x Juventus-AC 16 hs - São Gonçalo-RN x Nacional-SP Grupo R - Lençóis Paulista 14 hs - Lençoense-SP x Marília-SP 16 hs - Bahia-BA x Goiás-GO Grupo S - Jundiaí 14 hs - Paulista-SP x Figueirense-SC 16 hs - Angra-RJ x Corinthians-SP Grupo T - Bauru 14 hs - Noroeste-SP x Cene-MA 16 hs - Iraty-PR x Juventude-SC