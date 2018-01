Paulistas se dão bem na rodada da Série C Quatro clubes paulistas estiveram em campo neste domingo pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. No confronto regional, em Ribeirão Preto, o Botafogo levou a melhor sobre o Atlético Sorocaba, vencendo por 2 a 0, no estádio Santa Cruz, pelo Grupo 52. No jogo de volta, quarta-feira, em Sorocaba, o Botafogo pode perder até por um gol de diferença. Mas o jogo foi equilibrado. Fabinho abriu o placar aos 38 minutos, com Vitor Hugo, cobrando pênalti, ampliou aos 43 minutos da etapa final. "O mais importante foi a vitória, que dará confiança ao time", comentou ao final do jogo, todo satisfeito, o técnico Roberto Fonseca, do Botafogo. O Bragantino se deu bem no Espírito Santo ao empatar, por 2 a 2, com o Estrela do Norte, pelo Grupo 52. No segundo jogo, em Bragança Paulista, um empate por 1 a 1 garante a vaga ao Bragantino, porque em caso de empate em pontos, o gol fora de casa tem valor dobrado. Daniel abriu o placar para o Braga aos 12 minutos, mas Eraldo empatou aos 36. De novo Daniel desempatou no primeiro minuto da etapa final. O gol de empate do Estrela saiu aos 40 minutos, com Nei. A Internacional de Limeira tropeçou no norte do Paraná ao perder para o União Bandeirante, por 2 a 0, pelo Grupo 53. Os gols foram marcados por Joel, aos 41 minutos do primeiro tempo e aos 28 do segundo. No segundo jogo, a Inter precisa vencer por três gols de diferença para se classificar. Caso vença por 2 a 0, a decisão irá para os pênaltis. No sábado à noite, o Santo André praticamente garantiu a vaga na terceira fase ao golear o Sertãozinho, por 4 a 0, pelo Grupo 51. Santo André e União Barbarense vão jogar na terça-feira, em Itu, pelo Grupo 54. Destaque - O grande destaque desta rodada foi o atacante Túlio, que marcou o seu gol de número 600 na carreira. Ele marcou um dos gols na vitória do Atlético-GO sobre o Ituiutaba, por 2 a 1. Nesta segunda fase, os 56 clubes estão divididos em 28 grupos e se enfrentam no sistema mata-mata. Caso haja empate em pontos, o primeiro critério de desempate é o saldo de gols. Cada gol fora de casa tem peso dois. Em caso de igualdade em gols, a vaga será definida na cobrança de cinco pênaltis. Confira os resultados da rodada: Grupo 29 - Tuna Luso-MA 1 X 0 Nacional-AM Grupo 31 - Sampaio Corrêa-MA 0 x 2 Viana-MA Grupo 32 - Chapadinha-MA 1 x 1 Imperatriz-MA Grupo 33 - Guarany-CE 3 x 2 Flamengo-PI Grupo 34 - River-PI 0 x 0 Itapipoca-CE Grupo 35 - ASA-AL 3 x 2 ABC-RN Grupo 36 - Campinense-PB 3 x 0 Treze-PB Grupo 37 - CSA-AL 1 x 2 Botafogo-PB Grupo 38 - Souza-PB 3 x 2 Sergipe-SE Grupo 39 - Cene-MS 2 x 0 Juazeiro-BA Grupo 41 - Palmas-TO 1 x 3 Cuiabá-MT Grupo 42 - Serc-MS 1 x 0 Tocantinópolis-TO Grupo 43 - Uberlândia-MG 0 x 3 CFZ-DF Grupo 44 - Atlético-GO 2 X 1 Ituiutaba-MG Grupo 45 - Estrela-ES 2 x 2 Bragantino-SP Grupo 47 - Macaé-RJ 1 x 1 Tupi-MG Grupo 48 - Goytacaz-RJ 1 x 0 Americano-RJ Grupo 49 - Volta Redonda-RJ 0 x 1 Cabofriense-RJ Grupo 50 - Olaria-RJ 1 x 0 Friburguense-RJ Grupo 51 - Santo André-SP 4 X 0 Sertãozinho-SP Grupo 52 - Botafogo-SP 2 x 0 Atlético Sorocaba-SP Grupo 53 - União Bandeirante-PR 2 x 0 Internacional-SP Grupo 55 - Pelotas-RS 3 x 1 Caxias-SC Grupo 56 - Ulbra-RS 0 X 1 RS-RS