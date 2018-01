Paulistas se preparam para Série C Os seis times paulistas que disputarão a Série C do Campeonato Brasileiro continuam fazendo contratações. Em campo, eles terão a responsabilidade de manter o título no estado, conquistado nos dois últimos anos por times paulistas - União Barbarense, em 2004, e Santo André, em 2003. Com 64 participantes, a competição começará dia 31 de julho. No União São João, o ex-zagueiro da Seleção Brasileira, Júlio César, deixou o comando do clube, mas a diretoria já anunciou para o seu lugar Leandro Campos, que dirigiu União Barbarense e Ituano no Campeonato Paulista deste ano. O Mogi Mirim trouxe o zagueiro Robson Recife e o atacante Leandro Almeida vindos da Catuense, da Bahia, além do atacante Rodrigo Hote, que ajudou o XV de Piracicaba na Série A-3 do Campeonato Paulista a conseguir o acesso. Com o clube sem muito dinheiro, o técnico Val de Mello deve montar um time formado basicamente por jovens valores. Enquanto isso, o Atlético Sorocaba perdeu o goleiro Renê. O jogador, vindo no mês passado do CENE-MS, pediu dispensa alegando motivos pessoais. Com a saída de Renê, o goleiro Uanderson, que defendeu o Atlético no Campeonato Paulista e estava fora dos planos da diretoria, deve ser contratado. Por outro lado, o lateral-direito Júlio César, destaque do rival São Bento na Série A2 do Campeonato Paulista, foi confirmado como reforço do time. Em virtude das reformas que estão sendo realizadas no Estádio Walter Ribeiro, o Atlético irá mandar seus jogos no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. Quem também andou contratando foi o América. O time de Rio Preto trouxe de volta o goleiro André Zandoná, que teve uma curta passagem pelo Marília e voltou ao clube que o revelou. Junto com ele, chegou o atacante Júlio César, ex-Santos e que disputou o Campeonato Brasileiro de 2004 pela Ponte Preta. Apostando em jogadores mais baratos, o Rio Branco já contratou seis jogadores. São eles o volante Rincón, ex-Taubaté, o lateral-esquerdo Gilcimar, vindo do Francisco Beltrão, o zagueiro Ozéia, que estava no São Bento-SC, e o meia Miro, que disputou o Campeonato Gaúcho pelo Veranópolis. Também chegaram o goleiro João Paulo e o atacante Léo, que viveram situações inusitadas jogando por Rio Preto e Taquaritinga, respectivamente, na Série A2 Paulista. João Paulo recebeu uma cabeçada do árbitro Bernardino Demônico Junior na partida contra o Botafogo, enquanto Léo foi expulso em um jogo contra a Francana por fazer "xixi" atrás do banco de reservas. A Portuguesa Santista pode acertar o retorno de alguns de seus ex-jogadores. Os visados são o zagueiro Diguinho, o lateral-esquerdo Júlio César e o meia Tupã. A Briosa será comandada por Paulo Robson, lateral campeão brasileiro em 1988 pelo Bahia.