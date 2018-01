Paulistas seguem firme na Série C Dos 13 clubes paulistas que iniciaram o Campeonato Brasileiro da Série C, cinco já estão garantidos na segunda fase. Outros sete brigam por cinco vagas, enquanto apenas o Comercial, de Ribeirão Preto, já não tem mais chances de lutar pelo título da temporada. Depois do Sertãozinho, que já havia conseguido sua classificação, mais quatro times garantiram vaga na segunda fase. Na última quarta-feira Botafogo, Internacional de Limeira e União Barbarense venceram e continuam na briga por um lugar na Segunda Divisã o em 2004. O Atlético Sorocaba, mesmo sem jogar, se classificou no Grupo 24. BRIGA - Mais sete clubes paulistas ainda brigam por cinco vagas restantes em seus grupos. No Grupo 16, que já tem o Ituiutaba-MG classificado, a Francana recebe o Uberlândia em casa e precisa apenas de um empate contra os mineiros para se garantir. Pelo Grupo 17 outro duelo envolvendo paulistas e mineiros. O Rio Branco-MG, com vaga assegurada, joga contra o Bragantino. O time de Bragança Paulista pode até perder por um gol de diferença que ainda assim elimina o Uberaba, que torce pelos seus conterrâneos. Depois de um início ruim, a Portuguesa Santista só depende de suas próprias forças para ficar com a segunda vaga do Grupo 22. Com o Volta Redonda-RJ já classificado, o time praiano enfrenta em casa o Friburguense e precisa da vitória. Qualquer outro resultado elimina o até então favorito do grupo. No 24 o Rio Branco, de Americana, torce por uma tragédia do Santo André contra o Atlético Sorocaba para se classificar. O time do ABC Paulista pode até perder por três gols de diferença que ainda continua na briga pelo título e pelo acesso à Série B de 2 004. Fechando os paulistas, o Grupo 25 já tem a Internacional de Limeira garantida. A segunda vaga ficou para ser decidida entre Ituano e XV de Piracicaba. O time de Itu precisa vencer, porque os piracicabanos levam a vantagem do empate. REGULAMENTO - Além dos cinco paulistas, outros 29 clubes já estão assegurados na segunda fase que vai reunir 56 clubes. A partir daí, as disputas serão em eliminatória dupla - com jogos de ida e volta até a sexta fase que apontará o campeão da temporada. Dos 93 clubes que iniciaram a competição, a segunda fase terá 56, depois 28. Destes, sobram 14, depois 8 (sete mais uma por índice técnico), 4 e 2. Estão classificados: Nacional-AM (Grupo 1) e Rio Branco-AC (1) Atlético-RR (Grupo 2), Viana-MA (3), Chapadinha-MA (3), Imperatriz-MA (4), Flamengo-PI (5), Itapipoca-CE (6), Guarany-CE (6), ABC-RN (7), Campinense-PB (7), ASA-AL (8), Botafogo-PB (9)e Souza (9), Confiança-SE (11), Juazeiro-BA (11), Cuiabá-MT (13), Tocantinópolis-TO (14), Palmas-TO (14), CFZ-DF (15), Atlético-GO (15), Ituiutaba-MG (16), Rio Branco-MG (17), Ipatinga-MG (18), Estrela do Norte-ES (18), Americano-RJ (20), Volta Redonda-RJ (22), Sertãozinho-SP (23), Botafogo-SP (23), Atlético Sorocaba-SP (24), Inter de Limeira (25), União Barbarense-SP (26), União Bandeirante-PR (26), Caxias-SC (SC).