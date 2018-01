Paulistas temem o "jogo da vida" As reais possibilidades de uma desclassificação vexatória mexem com a cabeça de palmeirenses e são-paulinos. O que ocorreria com o Palmeiras se fosse eliminado pelo modestíssmo ASA, de Arapiraca-AL, e com o São Paulo se caísse diante do fraco Treze, de Campina Grande, ambos pela Copa do Brasil? Seria uma tragédia, reconhecem os jogadores. A estratégia dos técnicos Vanderlei Luxemburgo e Nelsinho Baptista para evitar o pior não foi insistir nos treinos, mas pôr seus pupilos no divã e conversar bastante. Leia mais no Estadão