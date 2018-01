Paulistas vão mal na Série C Os clubes paulistas tiveram saldo negativo, neste final de semana, na abertura da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Foram duas derrotas, de Atlético Sorocaba e Rio Branco, e apenas um empate, do Mogi Mirim. Pelo Grupo 29, o Rio Branco perdeu para o Volta Redonda, no Rio de Janeiro, por 2 a 1. O time da casa abriu vantagem com gols de Hamilton e Fábio, com Maurinho diminuindo aos 48 minutos do segundo tempo. Este gol pode ser importante no jogo de volta, em que uma vitória por 1 a 0 dará a vaga ao time de Americana. Em casa, o Mogi Mirim empatou com o Ipatinga, em 2 a 2, pelo Grupo 25. Os visitantes abriram 2 a 0 com gols de Léo Medeiros, de pênalti, e Edmundo, mas os paulistas reagiram com Leandro e Amaral Rosa, de falta. No jogo de volta, quem vencer fica com a vaga. No sábado, no Espírito Santo, o Atlético Sorocaba perdeu para o Serra, por 4 a 3, mas agora pode garantir a vaga do Grupo 26. Nesta fase, disputada em sistema de eliminatória, com jogos de ida e volta, vale o número de pontos e depois o saldo de gols. Em caso de empate neste critério, conta-se o gol fora de casa. Nesta segunda-feira, São Raimundo-PA e Nacional-AM fazem às 21h30 o último jogo de ida. O confronto deveria acontecer neste domingo, mas foi transferido a pedido da Polícia Militar, para não coincidir com a Festa do Sairé, tradicional evento em Santarém (PA). Confira os resultados de ida da segunda fase: Sábado: Serra-ES 4 x 3 Atlético Sorocaba-SP América-RN 2 x 1 Ferroviário-CE Domingo: Ituiutaba-MG 1 x 3 Villa Nova-MG Gaúcho-RS 0 x 0 Novo Hamburgo-RS Itabaiana-SE 1 x 1 Treze-PB Paranoá-DF 1 x 0 Londrina-PR Joinville-SC 3 x 1 Glória-RS Cene-MS 1 x 2 Ceilândia-DF Volta Redonda-RJ 2 x 1 Rio Branco-SP Mogi Mirim-SP 2 x 2 Ipatinga-MG Tocantinópolis-TO 2 x 0 Remo-PA Abaeté-PA 1 x 0 Moto Club-MA ABC-RN 3 x 2 Sergipe-SE Icasa-CE 1 x 0 Coruripe-AL