Paulistas vencem no Brasileiro da Série C Dos quatro paulistas que jogaram nesta quarta-feira, Bragantino, Santo André e Ituano conseguiram vitórias importantes na primeira partida da terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O único que não venceu foi o Botafogo, que foi derrotado por um time de São Paulo. No ABC Paulista, o Santo André não tomou conhecimento do time de Ribeirão Preto e venceu por 4 a 0, com gols de Marcos Denner (2), Tita e Daniel. Com este resultado, a equipe do técnico Luís Carlos Martins pode perder por até três gols de diferença no jogo de volta que ainda assim segue na competição. O Bragantino perdeu uma grande chance de abrir uma boa vantagem de gols em cima do Rio Branco-MG. Mesmo depois de perder grandes chances, a vitória por 1 a 0 sobre os mineiros ainda dá a vantagem do empate no próximo fim de semana. O Ituano sofreu para vencer o União Bandeirante-PR por 3 a 2, em Itu. O time comandado por Ruy Scarpino volta a campo no domingo e se classifica com um simples empate no interior paranaense. A terceira fase reúne 28 times, divididos em 14 grupos de dois que se enfrentam em jogos de ida e volta. Em caso de igualdade em pontos, a vaga será definida pelo saldo de gols. Se também houver empate, o gol fora de casa tem peso dobrado.