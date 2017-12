Paulistas vencem no Futebol de Areia O seleção de São Paulo teve muita dificuldade, mas venceu o Rio de Janeiro por 5 a 3 neste domingo, em Santos, e conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Futebol de Areia. Este foi o sexto título de São Paulo na competição, o quarto consecutivo. Os gols da equipe paulista foram marcados por Benjamin (2), Betinho (2) e Mosca. Daniel fez os três gols do Rio. Maurício de Souza/AE A equipe paulista jogou com o Robertinho, Betinho, Chumbinho, Benjamin e Jorginho Entraram: Osmar, Juninho, Shanon e Mosca. O Rio contou com Mão, Bueno, Daniel, Negão e Claudinho. Também entraram: Bruninho, Gabriel, Tao e Sidney. Na decisão do terceiro lugar, o Espírito Santo derrotou o Maranhão por 5 a 4. Os jogos foram disputado na arena montada na praia do Gonzaga.