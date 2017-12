Paulistas vencem paraibanos na Série C Os times do Estado de São Paulo saíram na frente dos paraibanos no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. Na noite desta quinta-feira, Santo André e Ituano venceram Campinense e Botafogo, respectivamente, e assumiram a liderança da competição, ambos com três pontos ganhos. Os dois melhores garantem vaga na Segunda Divisão em 2004. No Estádio Bruno José Daniel, no ABC paulista, o Santo André venceu o Campinense por 1 a 0 em jogo muito equilibrado. O único gol da partida foi marcado pelo lateral-direito Dedimar cobrando falta com perfeição aos 45 minutos do primeiro tempo. Em Itu, o Ituano levou um susto no início, ao sofrer um gol do atacante Nilson Sergipano aos oito minutos do primeiro tempo, mas se recuperou e conseguiu a virada ainda na etapa inicial com gols do zagueiro Maxsandro aos 29 e André Leoni aos 30. O resultado de 2 a 1 poderia ser ainda maior não fosse o pênalti desperdiçado por Jabá no segundo tempo. Domingo acontece o segundo encontro entre paulistas e paraibanos, desta vez no nordeste brasileiro. O Campinense recebe o Ituano e o Botafogo joga contra o Santo André. Ambas as partidas estão marcadas para as 16 horas (horário de Brasília).