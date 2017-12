Paulistas viajam juntos para a Paraíba Depois de largarem com vitórias no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C, Ituano e Santo André estão unidos para tentar vencer os concorrentes paraibanos - Botafogo, de João Pessoa, e Campinense, de Campina Grande. Curiosamente, as duas delegações paulistas seguem no mesmo vôo, nesta sexta-feira à tarde, para a Paraíba, onde atuarão domingo pela segunda rodada. Os dois elencos deixam São Paulo num vôo especial às 17h30, com destino a João Pessoa, onde o Santo André enfrentará o Botafogo. Depois o avião segue para Campina Grande, onde o Ituano enfrentará o Campinense. Curiosamente, a delegação do Campinense também viaja neste mesmo vôo da empresa BRA. O diretor do Ituano, o agenciador de jogadores, Oliveira Junior, justificou a união com o Santo André como "uma medida inteligente e econômica". O plano de vôo não prevê as cansativas escalas, que poderiam transformar a viagem em até oito horas de duração. "Vamos ficar perto de quatro horas no avião. Será menos desgastante para os jogadores", explicou Oliveira, que também embarcou. Na quinta-feira, em casa, o Ituano venceu o Botafogo, por 2 a 1, enquanto o Santo André, no ABC, passou pelo Campinense por 1 a 0. Os dois resultados apertados abrem a perspectiva de jogos difíceis na Paraíba. O quadrangular está sendo disputado em dois turnos. Campeão e vice vão assegurar o acesso para a Série B em 2004.