Paulistas x cariocas: 100 anos Paulistas e cariocas preparam a Liga Rio-São Paulo, que entra em vigor em 2002 e que pode representar etapa mais amena em longa história de rivalidade entre os centros mais importantes do País. Mas, há exatamente 100 anos, "seleções" dos dois Estados enfrentavam-se pela primeira vez. Em uma época em que ainda nem se amarrava cachorro com lingüiça, rapazes bem nutridos e de famílias tradicionais resolveram medir forças no esporte que começava a chamar a atenção e a ganhar adeptos. Os duelos, que na verdade foram verdadeiras festas de confraternização, ocorreram no campo do São Paulo Athletic Club, na rua da Consolação. E, como o clima era descontraído, os jogos terminaram com empates de 2 a 2 (no dia 19) e 0 a 0 (no dia 20). Leia mais no Estadão