Paulo Almeida dá sorte contra colombianos A seleção Brasileira Su-23 enfrentará a Colômbia nas quartas-de-final da Copa Ouro, amanhã, em Miami, e o capitão santista Paulo Almeida tem boas lembranças dos confrontos com os colombianos na Copa Libertadores da América. Na competição sul-americana, o time brasileiro disputou quatro jogos contra equipes da Colômbia - 5 a 1 e 3 a 0 contra o América de Cali e 1 a 0 e 3 a 2 contra o Independiente de Medellín. "Jogo entre seleções é diferente, mas espero manter a escrita contra os colombianos e ganhar deles mais uma vez para irmos à semifinal. Acho que vai ser uma partida mais aberta, porque são dois times que gostam de sair para o jogo." Sete jogadores dos times que caíram diante do Santos estão no grupo que o técnico Francisco "Pacho" Maturana trouxe para a Copa Ouro. Os representantes do América são o lateral Bustos e os atacantes Julián Vasquez e Jairo "Tigre" Castillo; os do Independiente de Medellín são o zagueiro Perea (já vendido para o Boca Juniors), os meias Molina (negociado com o Morelia, do México) e Montoya e o atacante Restrepo, que acaba de ser emprestado ao Cruz Azul, também do México. "Sem dúvida, o mais perigoso é o Molina. Ele deu um trabalho danado para a gente, principalmente no jogo em Medellín. Apesar de ser canhoto, ele gosta de jogar pela direita para cortar para o meio e chutar. E ele bate muito bem na bola. Vamos precisar ter muito cuidado na marcação." Paulo Almeida disse que não ficou nenhuma rixa entre os jogadores do Santos e os dos times colombianos em função dos jogos da Libertadores. "Foram jogos limpos, tanto contra o América como contra o Independiente. Ninguém pegou ninguém nem houve provocação." Como Miami está ao nível do mar e o jogo será à noite, o volante tem certeza de que o Brasil não cairá tanto de rendimento físico como caiu nas partidas contra o México - disputada ao meio-dia - e Honduras, realizada dois dias depois da estréia e jogada debaixo de chuva forte durante quase todo o tempo. "Pode ter certeza de que agora nós vamos manter um bom ritmo durante os 90 minutos. Descansamos bem desde que acabou o jogo de terça-feira e vamos ter um rendimento bem melhor." Para superar o primeiro jogo eliminatório da competição, a receita de Paulo Almeida é simples: "Precisamos entrar em campo não com 100% de atenção, mas com 1000%. Não podemos cometer erros, porque nosso objetivo é ir à final e ganhar o título. Time para isso nós temos."