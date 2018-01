Paulo Almeida deu a volta por cima No dia seguinte à partida em que Ricardinho fez o gol do Corinthians nos acréscimos do segundo tempo, tirando a chance de o Santos sair da fila no Campeonato Paulista, em 2001, a torcida santista invadiu o Centro de Treinamento Rei Pelé e abriu faixas exigindo a dispensa de vários jogadores. O nome de Paulo Almeida, ainda um garoto, estava na lista, ao lado de jogadores como Marcelo Silva, Marcelinho (havia desperdiçado uma cobrança de pênalti) e Robert. ?Foi difícil superar aquela situação. No começo do ano passado, só joguei algumas partidas quando o Renato operou o púbis. Acho que agora estou sendo recompensado?, disse o volante e capitão santista. Leia mais no Jornal da Tarde