Paulo Almeida deve desfalcar o Santos O volante Paulo Almeida deverá desfalcar a equipe do Santos na partida contra o Criciúma, sábado, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu uma lesão muscular na coxa direita no amistoso diante do Esporte Clube Cuiabá, na noite de ontem, e teve que deixar a partida ainda no primeiro tempo. O jogador deverá ser submetido a exames de ressonância magnética assim nesta quarta-feira e só depois disso os médicos saberão a extensão da lesão. O técnico Emerson Leão já não poderia contar com o zagueiro Alex para esta partida. O jogador terá de cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo ATRASO - Um atraso no vôo que traria a equipe de Cuiabá para São Paulo fez com que a comissão técnica do clube cancelasse o treino previsto para a tarde desta quarta, no CT Rei Pelé. O time venceu o amistoso por 2 a 1, com gols de Marcelo e Robinho.