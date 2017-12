Paulo Almeida e Paulo César são titulares No Santos de Vanderlei Luxemburgo, dois jogadores recuperaram a condição de titular, depois de um período no banco por ordem de Leão quando era o técnico. O lateral-direito Paulo César, que deixou o Paris Saint Germain para defender o Santos, e o volante Paulo Almeida, que havia perdido a camisa principal para Claiton e deve jogar no segundo semestre no Benfica. Paulo César vinha deixando muito espaço no lado direito da defesa santista e Leão optou por trocá-lo por Marco Aurélio. Logo que Luxemburgo chegou à Vila Belmiro na semana passada, chamou o atleta para o time principal, destacando sua qualidade técnica. O lateral agradeceu: "foi importante ele ter me dado outra oportunidade, que eu já esperava mesmo se o Luxemburgo não tivesse chegado e agora tenho de agarrá-la. Mas o importante é manter o bom desempenho e a motivação nessa fase da Libertadores, em que os jogos são mais difíceis ainda". Outro jogador que é novamente titular é Paulo Almeida, que tem contrato com o Santos até o dia 30 de junho. Ele perdeu a posição para Claiton e Luxemburgo procurou logo refazer a dupla campeão brasileira de 2002, com esse atleta jogando ao lado de Renato. Trata-se de um jogador muito querido no grupo, tendo sido capitão durante muito tempo e seu afastamento havia provocado mal estar entre seus companheiros de equipe. Antes de dar nova oportunidade a Paulo Almeida, Luxemburgo interpelou o jogador em frente a todo o grupo, na primeira preleção que fez, preocupado com sua transferência para o futebol português em julho. "Ele me perguntou na frente de todo mundo se eu ia se eu iria dividir se ele precisasse de mim e eu respondi na hora: lógico, nunca fui de amarelar, sempre jogo com a mesma vontade e disposição e nunca fui de tirar o pé". Paulo Almeida não confirma a assinatura de um pré-contrato com o Benfica. "Não existe nada acertado com ninguém e a única coisa que tem é que vou ficar sem contrato dia 30 de junho". Nessa linha, ele diz que há possibilidade até de continuar na Vila Belmiro se for do interesse do clube. Com dois meses de contrato e no meio de duas competições importantes, ele prefere nem pensar agora nesse assunto: "minha cabeça está voltada só para esses jogos que temos pela frente".