Paulo Almeida ficará 20 dias afastado A contusão de Paulo Almeida foi mais grave do que se esperava. Na noite desta quarta-feira, o volante do Santos foi submetido a exames mais detalhados e ficou constatado uma ruptura muscular na parte posterior de sua coxa direita. O departamento médico do clube informou que o jogador deverá ficar afastado do futebol por um período de 20 a 30 dias.