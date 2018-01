Paulo Almeida pode voltar ao Santos Depois de perder o lateral-esquerdo Léo e de ver o atacante Robinho abandonar o clube, o Santos pode repatriar um dos principais jogadores do time que foi campeão brasileiro em 2002. É o volante Paulo Almeida, que está atualmente no Benfica, de Portugal. Segundo o jornal esportivo português Record, o Benfica já teria até acertado o empréstimo de Paulo Almeida ao Santos por uma temporada. ?Estamos negociando os salários?, revelou o empresário do volante, o ex-jogador brasileiro Marcelo Djian. Revelado pelo Santos, onde conquistou o título brasileiro de 2002, Paulo Almeida foi para o Benfica no segundo semestre de 2004. Mas não conseguiu se firmar por lá - tanto que, na reserva, jogou apenas 6 partidas em 1 ano. E agora, aos 24 anos, não faz parte dos planos clube nesta temporada e está treinando no time B.