Paulo Almeida volta quinta ao Santos O volante Paulo Almeida participou normalmente do coletivo desta terça-feira e está confirmado para o jogo de quinta-feira, quando o Santos enfrenta o Cienciano, do Peru, pela Copa Sul-Americana. Afastado dos campos nos últimos 40 dias, por conta de uma lesão muscular na coxa direita, ele não via a hora de voltar ao time. "Foi um sofrimento muito grande, porque nunca tinha acontecido uma lesão grave em minha carreira e tive de ficar de fora vendo o time jogar sem poder fazer nada para ajudar", contou o capitão santista. Paulo Almeida não sentiu dores no coletivo desta terça e revelou que está completamente recuperado. "Esse jogo contra o Cienciano é importante e esperamos uma boa vitória para jogar lá com mais tranqüilidade", afirmou.