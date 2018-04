Paulo André é regularizado e pode estrear no Corinthians

O Corinthians pode ter uma cara nova no jogo desta quarta-feira, contra o Internacional, em Porto Alegre. O zagueiro Paulo André, que foi apresentado no dia 31 de julho, teve o seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta terça e está liberado para ficar à disposição do técnico Mano Menezes.

Veja também:

Felipe e William desfalcam o time diante do Inter

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Para o jogo no Beira-Rio, Paulo André tem boas chances de atuar porque o titular William, com dores no joelho esquerdo, é desfalque certo. Já o reserva Diego está suspenso. Assim, Mano vinha testando a zaga corintiana com Chicão e Jean. Mas agora, com a liberação do novo reforço, pode mudar de ideia e até escalá-lo como titular.

Paulo André tem 25 anos e estava no Le Mans, da França, desde 2006. Antes de se transferir para a Europa, apareceu bem no Guarani e também teve passagem pelo Atlético-PR. O zagueiro assinou com o Corinthians até 20 de agosto de 2010.