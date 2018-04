Paulo André pede que Corinthians mantenha 'pé no chão'

FORTALEZA - A vitória sobre o Ceará por 1 a 0, na última quarta-feira, fez com que o Corinthians se isolasse na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, a três rodadas para o fim da competição, a vantagem para o Vasco, que empatou com o Palmeiras, é de dois pontos - 64 a 62. Mesmo com a boa chance de título, o zagueiro Paulo André pediu que a equipe mantenha o "pé no chão".

"A euforia, a empolgação virão por parte da torcida, mas a gente tem que manter o pé no chão. Nas minhas contas ainda faltam pelo menos seis pontos para conquistar o título e o jogo diante do Atlético-MG, em casa, é fundamental que a gente vença. Então vamos descansar bastante, temos quatro dias para o jogo. Espero que possamos somar mais três pontos e colocar a mão na taça", declarou, em entrevista ao SporTV.

Na próxima rodada o Corinthians recebe o Atlético-MG, no Pacaembu, neste domingo, e conta com a união do grupo para conseguir mais um resultado positivo. "Queria enaltecer o grupo, o Liedson saiu e não reclamou. Você vê a festa no final do jogo, todo mundo se abraçando, percebendo que foram três pontos muito importantes e que demos um passo muito importante para o título", disse o zagueiro.

Entre os componentes deste elenco está Luis Ramirez. O peruano foi o grande herói da vitória da última quarta, saindo o banco para marcar o único gol do jogo contra o Ceará. A mexida na equipe deu crédito ao técnico Tite, que optou pelo meia ao invés de uma alternativa mais ofensiva e consagrada, como seria Adriano, e foi elogiado por Paulo André.

"O Tite ajudou a ganhar o jogo. Soube colocar o Ramirez, que vinha de quatro meses parado (por uma lesão) e entrou com muita qualidade e soube fazer o gol com tranquilidade, tirando do goleiro. Isso é mérito do técnico, que vê nos treinamentos que pode contar com este ou aquele jogador", disse.

Apesar do bom momento, Tite não deu entrevistas na última quarta-feira, já que os jogadores avaliaram que era hora de eles "mostrarem a cara" à imprensa. Nesta quinta-feira pela manhã, aqueles que não jogaram, como Adriano, ou atuaram pouco diante do Ceará, caso de Ramirez, participaram de um treino físico, ainda em Fortaleza, na praia do Meireles.