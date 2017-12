Paulo André troca Cruzeiro pelo Atlético-PR e fará dupla com Thiago Heleno

Paulo André surgiu para o futebol profissional com a camisa do Guarani, em 2004, mas se projetou no Atlético-PR, tornando-se capitão do time aos 22 anos. De lá foi para o Le Mans, da França, voltando ao Brasil para ser multicampeão pelo Corinthians. No Cruzeiro, ficou só uma temporada, a de 2015, tendo jogado como titular em apenas 15 partidas do Brasileirão.

"É um prazer estar de volta ao Atlético. Ano passado, quase conseguimos esta transferência. Neste ano, ela se concretizou. Eu me sinto muito bem fisicamente e acredito que tenho muito a contribuir com o clube e com os meus companheiros", comentou Paulo André em sua apresentação.

Outro que chegou à Arena da Baixada nesta quarta-feira foi Thiago Heleno. O zagueiro, com passagens por Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro, fez bom Brasileirão pelo Figueirense no ano passado e chamou a atenção de clubes grandes como Santos e Inter. Preferiu o Atlético-PR. "Realizo um sonho que é chegar em uma equipe de qualidade. Vamos brigar por tudo o que competirmos", prometeu.

Antes de Thiago Heleno e Paulo André, o Atlético-PR havia anunciado oficialmente as contratações do meia Vinícius, ex-Fluminense, e o atacante André Lima, que estava no Avaí. Também chegam o lateral-direito Léo (ex-Internacional e Flamengo) e o lateral-esquerdo Pará (ex-Cruzeiro).