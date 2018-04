Paulo André vê Corinthians mais pressionado em 2013

SÃO PAULO - Próximos da estreia na temporada, os titulares do Corinthians sabem que terão uma grande responsabilidade em 2013 após um ano cheio de êxitos. Por isso, o zagueiro Paulo André reconheceu a necessidade da equipe ter uma boa atuação na próxima quarta-feira, quando vai receber o Mogi Mirim, às 22 horas, no Estádio do Pacaembu, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Na partida, o técnico Tite vai usar a força máxima pela primeira vez na competição.

"Sem duvida estamos com vontade de voltar a jogar, sabemos da responsabilidade de defender o Corinthians e não importa se será o primeiro jogo e contra uma equipe que já tem ritmo e que já está bem na competição, temos de fazer o melhor e superar as dificuldades para que desde o primeiro jogo a gente possa vencer e recuperar a confiança pra ter um ano tranquilo", disse.

Paulo André reconheceu que existe a expectativa de que o Corinthians tenha mais um ano de sucesso, após conquistar os títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2012. "Acho que a responsabilidade é grande pelo grupo que temos, pelas contratações que chegaram, e o Corinthians sempre brigou por títulos, não só porque ganhou a Libertadores e o Mundial ano passado, mas vai ser assim sempre e a gente por estar aqui há um bom tempo sabe a pressão que vai ser mais uma vez, independente de ter ganho ou não e a nossa responsabilidade é vencer todas as partidas", disse.

Para repetir as conquistas, o Corinthians manteve os principais jogadores e ainda se reforçou com atletas renomados, casos do atacante Alexandre Pato e do meia Renato Augusto. Assim, Paulo André avaliou que o elenco está ainda mais forte em 2013.

"Acho que tem mais qualidade com as contratações, mas sem duvida vai demorar um pouco pra a gente atingir o nível do ano passado, especialmente da final do Mundial, mas assim que a gente atingir o ritmo, o Tite encaixar as pecas, não tenho duvida que será uma equipe muito forte", disse.

Com Chicão lesionado, Paulo André ainda não sabe quem será o seu companheiro de zaga diante do Mogi Mirim. O técnico Tite deve optar entre Felipe e o recém-contratado Gil, que atuaram juntos na vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, domingo, fora de casa.

"Não sei o que o Tite vai fazer, provavelmente amanhã ele vai escalar a equipe, já treinei mais com o Felipe, com o Gil, não. O Gil já jogou melhor que o primeiro o jogo, o Felipe está bem, é uma alegria ver o que ele esta jogando, espero que os dois tenham cabeça tranquila e que quem jogue, que jogue bem", disse.