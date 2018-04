Paulo Angioni diz estar estimulado com desafio de 'remontar' o Vasco

O novo gerente de futebol do Vasco, Paulo Angioni, foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira. Contratado pelo recém-empossado presidente Eurico Miranda, ele vai dividir com o vice-presidente de futebol do clube, José Luiz Moreira, a responsabilidade de montar o time para a temporada de 2015.

Angioni agradeceu a oportunidade e disse que está novamente diante de um desafio na sua carreira. "É um prazer. Agradeço ao convite do Vasco. Estou muito feliz e renovado para desenvolver um trabalho que seja um de bastante sucesso. O presente é um desafio, mas é um desafio agradável, até porque essa reconstrução é uma coisa que me estimula. Sempre tive como meta encerrar a carreira no Vasco", declarou o dirigente, que já trabalhou anteriormente em São Januário e estava neste ano no rival Fluminense.

Ao lado de Angioni, Isaías Tinoco, outro contratado pelo Vasco, também foi apresentado nesta sexta-feira. Ele é o novo gerente de futebol amador e vai ser o responsável de fazer a ponte entre as categorias de base e o futebol profissional do clube.

"A volta ao Vasco foi um sonho que pretendia há muito tempo. A base nos clubes está doente e ela precisa de um tratamento de choque. Vamos reabrir a fábrica de craques. Vamos pensar nisso junto com a divisão principal, pois queremos voltar a formar jogadores de qualidade, com identidade de Vasco. O jogador precisa conhecer cada centímetro de São Januário e voltar a ser identificado com o Vasco. Esse é o grande desafio. Esse é o projeto que me empolga. Foi ele que me trouxe de volta", declarou Isaías Tinoco, outro que já trabalhou anteriormente em São Januário.