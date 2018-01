Paulo Assunção vai jogar em Portugal Mais um jogador deixa o Palmeiras depois do rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O volante Paulo Assunção, titular do time paulista no segundo semestre, foi contratado pelo Nacional da Madeira, de Portugal. Ele assinou contrato por quatro temporadas e será comandado pelo técnico brasileiro Carlos Alberto Silva. Paulo Assunção já atuou no futebol português. Em 1990, teve uma rápida passagem pelo Porto, num negócio que envolveu a ida do zagueiro Argel ao Palmeiras, mas não foi bem e voltou ao clube paulista.