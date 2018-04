Paulo Autuori comanda seu primeiro treino no Atlético-MG

BELO HORIZONTE - A trajetória de Paulo Autuori à frente do Atlético-MG começou oficialmente nesta sexta-feira, com o primeiro treino comandado pelo treinador no clube. Ainda sem os atletas que ficaram na terceira colocação no Mundial de Clubes, o novo técnico pôde avaliar algumas peças de reposição nas atividades do dia.

Os jogadores que representaram o Atlético-MG no Marrocos se reapresentarão na próxima segunda-feira. Por isso, Autuori teve o grupo bem reduzido. Estiveram na Cidade do Galo nesta sexta somente os zagueiros Emerson e Jemerson, o volante Fillipe Soutto, os meias Dátolo, Leleu, Henrique e Renan Oliveira, e os atacantes André, Elder e Marion.

Pela manhã, os jogadores fizeram apenas um trabalho físico na academia. À tarde, realizaram um treino de toques rápidos e finalizações. Renan Oliveira sentiu o calcanhar do pé esquerdo e chegou a dar um susto, mas logo voltou ao trabalho. No sábado, estes mesmos atletas voltam a treinar no CT atleticano, por volta das 9h30.