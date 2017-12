Paulo Autuori confirmado no Botafogo Depois de longa negociação, a diretoria do Botafogo confirmou nesta quarta-feira Paulo Autuori como técnico da equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro. "Pelo que o Antônio Rodrigues (diretor de Futebol) me passou, pode anunciar a contratação dele", disse o presidente do Conselho, Carlos Augusto Montenegro. Autuori estava treinando o Alianza da Lima, do Peru, onde goza de grande prestígio, o que tornou complicada a sua contratação. A volta do treinador aumenta a esperança de uma boa campanha da equipe no segundo semestre, já que ele estava dirigindo o Botafogo na conquista do Brasileiro de 1995. Depois, ele teve outra passagem pelo clube, em que não obteve igual sucesso. Com a chegada de Autuori, Dé deve deixar o clube. Nesta quarta-feira, a diretoria fechou uma parceria com a Empresa Brasileira de Marketing, com quem foi assinada uma carta de intenção.