Paulo Autuori deixa o comando do Cruzeiro após goleada Uma longa reunião nos vestiários do Mineirão, logo após a derrota do Cruzeiro para o Atlético por 4 a 0, na primeira partida da final do Campeonato Mineiro de 2007, definiu a saída do técnico Paulo Autuori do clube celeste. O treinador, contratado no início do ano, afirmou estar envergonhado com a pífia atuação da equipe e disse que só dirigiria o time no jogo decisivo de domingo que vem caso a diretoria do Cruzeiro assim quisesse, o que foi prontamente negado pelo presidente Alvimar de Oliveira Costa e pelo vice Zezé Perrella, que confirmou gostar do nome de Abel Braga para assumir a vaga. Campeão mundial com o São Paulo em 2005, Paulo Autuori foi breve em suas declarações. "Sou homem, tenho vergonha na cara e tenho dignidade", disse o treinador, que na quarta-feira viu o Cruzeiro ser eliminado das oitavas-de-final da Copa do Brasil pelo Brasiliense. Logo após as declarações do técnico, Alvimar de Oliveira Costa garantiu que, se o Cruzeiro não contratar um novo treinador até o final de semana, o time será dirigido pelo atual auxiliar Emerson Ávila. Insistentemente pedindo desculpas à torcida pela péssima atuação, Alvimar deixou claro que haverá uma dispensa de jogadores. "Vimos uma coisa lamentável. Tem de ter colhão para jogar no Cruzeiro", esbravejou Zezé Perrella, para quem o título já tem dono. "Entregamos o título para o Atlético", lamentou. Segundo Perrella, a direção do Cruzeiro tentou demover Autuori de sua decisão e traçou brevemente um perfil do futuro treinador. "Tem que ser alguém que cobra, mas sem ser autoritário", disse, descartando imediatamente o nome de Emerson Leão, que teve uma fraca passagem pelo clube em 2004.