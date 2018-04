Paulo Autuori diz que vitória dá confiança ao Grêmio A vitória por 2 a 0 sobre o Náutico, no domingo, foi a primeira fora de casa do Grêmio no Brasileirão. A equipe gaúcha encerrou uma sequência de 11 jogos sem superar os rivais longe do Estádio Olímpico. E para o técnico Paulo Autuori, o resultado aumentará a confiança do time no restante da disputa.