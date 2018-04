Paulo Autuori lamenta má pontaria do Atlético-MG após empate na estreia

SETE LAGOAS - O Atlético Mineiro não passou de um empate por 0 a 0 com o Minas Boca, quarta-feira, em Sete Lagoas, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, mas o técnico Paulo Autuori garantiu ter ficado satisfeito com a atuação do time na sua estreia. Para ele as dificuldades encontradas pela equipe são o efeito do pouco tempo de preparação. Assim, Autuori só lamentou as chances de gol perdidas, que evitaram a vitória atleticana.

"Algumas coisas nós esperávamos pelo pouco tempo de preparação, mas criamos chances suficientes para fazer o gol e sair com o resultado positivo. Com o tempo, vamos acelerar mais a saída, que é ponto forte da equipe. Mas, no geral, a equipe se comportou dentro do esperado. Eu esperava um jogo com dificuldade e sair com uma vitória apertada. O time criou chances, mas, infelizmente, não concretizou", avaliou.

Autuori espera que o time evolua nas próximas rodadas do Campeonato Mineiro para chegar em alto nível na estreia na Copa Libertadores, no dia 11 de janeiro, contra o Zamora, na Venezuela. "Para chegar bem nesse jogo de hoje, precisaríamos ter feito, pelo menos, mais dois jogos-treino, mas nada de lamentação. Temos que aproveitar os próximos jogos porque, além do resultado, a gente tem que pensar em preparar a equipe para a estreia na Libertadores", acrescentou.

O treinador atleticano também elogiou a atuação do meia-atacante Marion, formado nas categorias de base do clube e de volta ao time após defender o Betim no ano passado. "Ele entrou muito bem. Não foi surpresa porque, nos treinos, tem estado bem. É um jogador com personalidade, foi para cima e criou oportunidades. O importante é que ele tem a qualidade e habilidade necessárias para o drible. Ele será importante para nós e fico feliz pela maneira como entrou", concluiu.

Após o empate com o Minas Boca, o Atlético volta a entrar em campo no próximo domingo, às 17 horas, quando vai receber o Nacional, no Estádio Independência, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro.