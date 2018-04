Paulo Autuori rejeita pressão sobre André antes de estreia no Vasco

RIO - Recém contratado, o atacante André ainda nem estreou pelo Vasco e já tem sobre ele uma expectativa enorme por parte da torcida. Principalmente depois da goleada sofrida para o São Paulo, quarta, no Morumbi, por 5 a 1. Mas o técnico Paulo Autuori deu o recado: não se pode colocar nas costas do novo jogador a responsabilidade de melhorar o time.

"Falar nele neste momento é pensar que um jogador vai resolver as coisas. Temos de seguir com o que o trabalho que fizemos. Essa é a nossa realidade. Temos alguns dias para treinar e pensar no que tem de melhorar", disse o treinador. Sábado, o Vasco vai enfrentar o Vitória, no Barradão, às 18h30. "É covardia falar em reforços depois de um jogo desses", afirmou Autuori depois da goleada.

Nesta quinta, o presidente do Ceará, Evandro Leitão, confirmou a transferência do zagueiro Rafael Vaz para o Vasco. Segundo ele, o jogador viaja para o Rio no fim de semana e o pagamento será feito na segunda-feira. O zagueiro já não deve enfrentar o ABC-RN, sexta à noite, pela série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco procura jogadores para a posição desde a transferência de Dedé para o Cruzeiro.