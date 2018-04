Paulo Autuori trabalha finalizações no Grêmio O Grêmio marcou quatro gols em sua última partida no Campeonato Brasileiro, mas as finalizações seguem sendo uma das preocupações do técnico Paulo Autuori. Nesta quarta-feira, o treinador comandou um treinamento no campo suplementar do Olímpico e o fundamento foi trabalhando durante a atividade.