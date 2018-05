Paulo Autuori vê Atlético superior e lamenta chances perdidas

UBERLÂNDIA - O técnico Paulo Autuori saiu de campo lamentando o empate do Atlético-MG diante do Corinthians, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, mas a atuação da equipe deixou-o satisfeito. Para ele, seus comandados foram superiores nos 90 minutos e poderiam ter saído de campo com um resultado melhor se não fosse as chances perdidas.

"No primeiro tempo, o Corinthians se defendeu muito. Tentamos trabalhar a bola e, no cômputo geral, a equipe teve chances de ganhar o jogo e esteve defensivamente muito sólida. É jogo de Campeonato Brasileiro, duas grandes equipes, tivemos oportunidades para vencer, mas não fomos felizes", declarou.

Foi o terceiro empate por 0 a 0 do Atlético-MG nas últimas quatro partidas, o que começa a gerar algumas dúvidas da torcida em relação ao time, principalmente ao setor ofensivo, tão eficiente no ano passado. Autuori, no entanto, pediu paciência e avaliou que seus jogadores têm crédito com os atleticanos. "Eles não podem colocar em dúvida todo seu potencial, e porque foram muito importantes para o que a equipe conquistou no ano passado.

Tenho certeza que essa equipe vai ser competitiva quando for mais incisiva na segunda metade do campo e aproveitar as oportunidades", comentou. O treinador ainda fez questão de exaltar a atuação de Emerson Conceição, estreante pelo Atlético-MG no último domingo. "Ele passa com facilidade, vai e volta. É um jogador interessante e que vai nos ajudar bastante."