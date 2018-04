Paulo Autuori volta ao Japão para comandar o Cerezo Osaka

Paulo Autuori está de volta ao futebol japonês. Oito anos depois de trabalhar no Kashima Antlers, o treinador retorna ao país para comandar o Cerezo Osaka, que disputará a Série B do Campeonato Japonês da próxima temporada. O contrato é de dois anos e apresentação ocorrerá em janeiro.

"Havia outras possibilidades, uma delas até numa função diferente aqui no Brasil, mas preferi aceitar o convite do Cerezo Osaka. É muito bom ter o seu trabalho reconhecido por onde você já passou e ter a possibilidade de voltar. E a proposta que me fizeram tem muito a ver com aquilo que acredito e o que quero fazer no futebol, que é o trabalho de interação de jovens jogadores, além da ajuda na formação de novos treinadores”, disse Autuori.

Paulo Autuori também segue para o Japão desmotivado em relação ao futebol brasileiro. A medida provisória aprovada nesta semana pela "bancada da bola", que diz respeito ao parcelamento das dívidas dos clubes, deixou o treinador bem incomodado.

"As perspectivas não são boas, infelizmente. Essa decisão mostra que falta seriedade ao futebol brasileiro. Não acredito que haverá mudança num futuro imediato. Parece até que já nos esquecemos dos 7 a 1", desabafou.

O último trabalho de Autuori no Brasil foi no Atlético-MG, no começo deste ano. Após quatro meses, porém, o treinador deixou o clube. Em 2013, ele teve uma passagem sem brilho pelo São Paulo.