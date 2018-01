Paulo Baier assina com o Palmeiras No dia em que apresentou seu primeiro reforço para 2006 - o lateral-direito Amaral -, o Palmeiras já anunciou a contratação de outros dois jogadores. Na tarde desta terça-feira, o também lateral-direito Paulo Baier assinou contrato por 2 anos e o lateral-esquerdo Márcio Careca foi emprestado por 1 ano. Destaque do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, Amaral tem apenas 18 anos. E, com contrato por 5 anos, já vestiu a camisa do Palmeiras. ?Agora vou poder melhor minha família?, disse o lateral, que tem os pais e o irmão mais velho desempregados. Já Paulo Baier passou 4 horas reunido com a diretoria do Palmeiras na Academia, na tarde desta terça-feira. E saiu de lá com contrato assinado. Mas o jogador que veio do Goiás irá se apresentar oficialmente apenas no dia 27 de dezembro, quando o elenco palmeirense volta das férias. ?É o presente de Natal para a torcida?, avisou o diretor Salvador Hugo Palaia. O Palmeiras também já anunciou oficialmente a contratação do lateral-esquerdo Márcio Careca. Ele foi emprestado pelo Brasiliense até o final de 2006, mas ainda não tem data para se apresentar ao novo clube. Com relação ao atacante Edmundo também já está tudo certo. Falta apenas ele assinar o contrato e ser apresentado oficialmente, o que deve ocorrer ainda nesta semana.