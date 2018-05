Paulo Baier cobra reforços para o Atlético-PR em 2010

"Esse negócio de estar sempre brigando para ser rebaixado é ruim. Então, temos que formar uma equipe boa desde o Paranaense para chegar no Brasileiro com um time formado. Esperamos no próximo ano dar uma alegria maior. Buscar uma Libertadores, uma Copa do Brasil. Também precisamos de jogadores mais experientes e, com certeza, diretoria está trabalhando para isso", afirmou.

Com 35 anos e com contrato renovado para 2010, o meia ainda quer continuar jogando por mais algumas temporadas, mas já adiantou que pretende se aposentar no Atlético-PR. "Não sei ainda quando vou parar, mas tenho mais um ano de contrato. Quem sabe renovar mais um ou dois anos, e depois encerrar a carreira aqui mesmo."

Para o jogo de domingo, contra o Barueri, Paulo Baier descartou o clima de férias no Atlético-PR e pediu a vitória fora de casa para o clube conquistar uma vaga na Sul-Americana.

"Tem mais um jogo. Seria muito importante vencer para chegar à Sul-Americana, que é também uma competição que ajuda. É bacana para a gente se motivar. O [técnico Antônio] Lopes já falou sobre isso e a gente precisa vencer para chegar à Sul-Americana", concluiu.