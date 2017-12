Paulo Baier comanda vitória do Goiás sobre o Palmeiras

Paulo Baier parece ter guardado ressentimento do ex-clube. Hoje meia, o ex-lateral-direito comandou o Goiás na vitória por 3 a 1 sobre o desfalcado Palmeiras, neste domingo, no Serra Dourada, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Bastante criticado pela torcida, o Palmeiras termina a rodada com os mesmo 8 pontos com que começou e já vai vendo os líderes do Brasileirão cada vez mais longe. A equipe do Palestra Itália foi até mesmo superado pelo Goiás, que agora tem 9 pontos. Sem poder contar com cinco jogadores - Valdivia, Edmundo, Michael, David e William -, entre contundidos, suspensos e convocados para seleções, o Palmeiras não entrou bem no jogo e já perdia por 2 a 0 antes da marca dos 15 minutos. Mais uma vez a principal deficiência do time palmeirense foi a jogada aérea. Aos sete minutos, Paulo Baier cobrou escanteio e o zagueiro Leonardo apareceu sozinho na área para cabecear - sem tirar os pés do chão - e marcar o primeiro do Goiás. Cinco minutos mais tarde, Paulo Baier mais uma vez trouxe tristeza ao torcedor palmeirense. Foi dele o lançamento para área, que terminou no desvio de cabeça de Amaral e no segundo gol do Goiás. O segundo gol acordou o Palmeiras, que foi para o ataque, mas não conseguiu ameaçar o gol de Harley em nenhum momento do primeiro tempo. A insistência palmeirense continuou no segundo tempo. Apesar da falta de qualidade na criação das jogadas, o time do Palestra Itália mostrou garra para diminuir a desvantagem. Aos 29, Valmir cruzou na área, Alex Afonso rola para trás e Caio bateu de esquerda, no ângulo de Harlei. O gol animou o Palmeiras e estimulou o time a buscar o empate. Mas foi exatamente este empenho que acabou selando o destino do jogo. Em uma jogada de contra-ataque, aos 38, depois de boa troca de passes - todos de primeira - Wendell recebeu na área e tocou cruzado, longe do alcance de Diego. Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Atlético Paranaense, no Palestra Itália, no domingo. No mesmo dia, o Goiás visita o Náutico, nos Aflitos. GOIÁS 3 x 1 PALMEIRAS Goiás - Harlei, Amaral , Paulo Henrique, Leonardo e Diego; Paulo Baier , Fábio Bahia, Fernando Miguel (Vitor) e Élson (Jefferson); Welliton e Fabrício Carvalho (Wendell). Técnico: Paulo Bonamigo. Palmeiras - Diego Cavalieri; Paulo Sérgio, Nen (Gustavo), Edmílson e Leandro (Valmir); Pierre , Wendel, Martinez, Marquinho (Alex Afonso) e Caio; Florentín. Técnico: Caio Júnior. Gols - Leonardo, aos 7, e Amaral, aos 12 minutos do primeiro tempo. Caio, aos 29, e Wendell, aos 38 minutos do segundo tempo. Árbitro - Elvecio Zequetto (MS). Renda e público - Não disponíveis Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).