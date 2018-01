Paulo Baier decide ficar no Goiás Pretendido por Palmeiras e Santos, o lateral-direito Paulo Baier decidiu ficar no Goiás. O clube goiano deu um aumento salarial para o jogador e fez um novo contrato, garantindo sua permanência por mais 1 ano. Paulo Baier foi um dos destaques do Goiás no Campeonato Brasileiro, ao marcar 15 gols. Ele ainda tinha contrato por mais 1 ano com o clube goiano, mas estava disposto a sair depois de ter recebido uma proposta oficial do Palmeiras. "Nós reajustamos o salário dele, merecidamente, e renovamos o contrato por mais uma temporada", revelou o diretor de futebol do Goiás, Paulo Goulart. "As propostas eram tentadoras e variadas, mas conseguimos manter o Paulo Baier na equipe."