Paulo Baier desfalca Criciúma em Belém O ala direito Paulo César Baier, que nas últimas partidas vinha atuando no meio-campo, será o desfalque do Criciúma no jogo desta quinta-feira, em Belém, contra o Paysandu. O jogador teve uma contratura muscular na parte posterior da coxa direita e sequer acompanhou a delegação. Douglas fica com a vaga. O volante Paulo César, que cumpriu suspensão automática por cartões amarelos na última rodada, está confirmado na equipe, que busca uma vitória fora de casa para continuar sonhando com uma das vagas da Taça Libertadores da América. Nas demais posições o time é o mesmo que venceu, domingo, o Vasco. O técnico Gilson Kleina lamentou apenas o restrito tempo para treinamentos.