Paulo Baier diz que tem proposta do Santos O lateral-direito Paulo César Baier, do Criciúma, que esteve nos planos do Palmeiras neste ano, recebeu uma proposta para disputar a temporada de 2004 pelo Santos. A informação foi transmitida pelo próprio jogador, nesta sexta-feira à tarde. Baier passa férias com seus familiares em Ijuí, interior do Rio Grande do Sul, e disse que a proposta que recebeu lhe agradou. ?Em termos de salário a proposta é muito boa, mas como tenho contrato com o Criciúma orientei para que procurem o presidente Moacir Fernandes e meu procurador.? Aos 29 anos, Paulo Baier enfatizou que espera boa vontade do seu atual clube. ?Não posso, nessa idade, perder oportunidades como essa e espero que o presidente veja o meu lado.?