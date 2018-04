Paulo Baier é a dúvida no Goiás O ala-direito Paulo Baier é a principal dúvida na escalação do Goiás para a partida contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira, às 19 horas, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. O jogo de volta do confronto eliminatório será dia 22, em Belo Horizonte. Gripado e com amigdalite, Paulo Baier luta para se recuperar a tempo de jogar. Esperando a melhora do jogador, o técnico Celso Roth faz mistério sobre um eventual substituto. A opção seria deslocar o volante Gustavo para a posição. Assim, Leandro Smith entraria no lugar de Gustavo.