Paulo Baier e Enílton serão as novidades contra o Rosario O treinador Emerson Leão, do Palmeiras, terá duas novidades para o jogo contra o Rosario Central, nesta quarta-feira, no Palestra Itália, pela terceira rodada do Grupo 7 da Copa Libertadores da América. O lateral-direito Paulo Baier e o atacante Enílton se recuperaram de dores musculares e estão escalados para jogar contra a equipe argentina. Com isso, o time voltará a utilizar o esquema 3-5-2 com a entrada de Douglas na zaga. Caso não haja alguma surpresa até a hora da partida, o Palmeiras começará com Sérgio; Daniel, Gamarra e Douglas; Paulo Baier, Marcinho Guerreiro, Alceu (Correa), Marcinho e Márcio Careca; Edmundo e Enílton. O goleiro Marcos e o meia Juninho Paulista seguem de fora com contusões musculares. Sobre a possível transferência do volante Marcinho Guerreiro para o Lokomotiv Moscou, da Rússia, Leão afirmou que espera entender a saída do jogador caso o negócio se concretize. "Não tenho intenção de perder o Marcinho. Se for extrema necessidade da diretoria ou tiver uma reposição à altura, entenderei. Se não for isso, não", contou.