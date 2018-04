Paulo Baier e Valência desfalcam Atlético-PR

Além do capitão da equipe, o volante Valência também recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Náutico, em partida que pode afastar de vez o Atlético Paranaense da zona de rebaixamento.

O técnico Antônio Lopes garantiu que ainda não tem definido os substitutos e que só pensará nisto durante a os treinos do meio de semana.

O Atlético Paranaense está na 13º colocação do Campeonato Brasileiro com 27 pontos conquistados, enquanto o Náutico é o 17º com 21.