Paulo Baier já está no Palmeiras O lateral-direito Paulo Baier - um dos principais destaques da campanha do Goiás no último Campeonato Brasileiro - surpreendeu e desembarcou no Parque Antárctica na tarde desta terça-feira para acertar detalhes do seu contrato com o Palmeiras. O compromisso do jogador, de 31 anos, deverá ter dois anos de duração. Se não houver nenhum problema, ele poderá ser apresentado ainda hoje, ao lado do também lateral-direito Amaral, 18 anos, contratado junto ao Fortaleza. Os dois jogadores são os primeiros reforços do clube para a temporada 2006. O terceiro deverá ser Edmundo, que já tem acordo verbal com o Alviverde. Edmundo esteve na sexta-feira à tarde na Academia de Futebol e se reuniu com o técnico Emerson Leão e o diretor de Futebol, Salvador Hugo Palaia. Leão apresentou sua ?cartilha? e Edmundo, que vai receber salários de R$ 110 mil, prometeu cumprir todas as cláusulas. Após abraços e sorrisos, tudo ficou ?apalavrado?. Só resta colocar as exigências em contrato para que o veterano jogador, de 34 anos, assine por um ano. Enílton, do Juventude, e Gil, no futebol japonês, também estão na lista de reforços. A prioridade de Leão, no entanto, é um centroavante. Enquanto alguns chegam outros devem sair. Warley, Fabiano e Leonardo devem vestir outra camisa em 2006. O Palmeiras vai enfrentar o Deportivo Táchira, da Venezuela, pela pré-Libertadores, no dia 25 de janeiro, no Palestra Itália. O jogo de volta será em 1º de fevereiro.